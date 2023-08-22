Ülkü Ocakları, Lübnan'daki Türkçe eğitim sınıfına kitaplık kurdu

Ülkü Ocakları, Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı bir Türkmen kasabası olan Kavaşra'daki Türkçe eğitim sınıfına yaklaşık iki yüz elli kitabı barındıran bir hatıra kitaplığı kurdu. Kitaplıkta Türk edebiyatından seçilen hikaye, roman ve masal gibi türlerin yanı sıra tarih kitapları ile Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan çocuk kitapları da bulunuyor.

Ülkü Ocakları, Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı bir Türkmen kasabası olan Kavaşra'daki Türkçe eğitim sınıfına yaklaşık iki yüz elli kitabı barındıran bir hatıra kitaplığı kurdu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Dış İlişkiler biriminin kurduğu kitaplıkta, Türk edebiyatından seçilen hikaye, roman ve masal gibi türlerin yanı sıra tarih kitapları ile Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan çocuk kitapları da bulunuyor.

Ülkü Ocakları Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selim Han Yeniacun, sınıfı ziyaret ederek beraberinde getirdiği kitapları ve bazı Türk büyüklerinin posterlerini, düzenlenen törenle Kavaşra Lisesi Müdürü Halit İsmail'e teslim etti.

Kavaşra Belediye Başkanı Muhammed Kerim Muhammet'in de katıldığı törene Türkmen gençleri yoğun ilgi gösterdi.

Törenin ardından AA'ya açıklamalarda bulunan Yeniacun, bu eserlerin Türkmen gençlerinin Türkçeyi öğrenmesine ve yaşatmasına katkı sunmasını umut ettiklerini söyledi.

Bu mütevazı kitaplığı bir ön adım olarak gördüklerini ifade eden Yeniacun, Kerkük ve Musul'dan başlayarak Cerablus'tan Lübnan'a kadar uzanan Ortadoğu Türkmen jeopolitiğinin Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti.

Ülkü Ocakları olarak soydaş ve dindaşlarının yanında olduklarını dile getiren Yeniacun, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin, Ankara merkezli dış politika anlayışının ve Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Türk Dünyasını kucaklayan faaliyetlerinin bir iz düşümü olarak buradayız. Bu kitapların, Türkmen gençlerinin Türkçeye olan bağlılıklarını, sevgilerini ve dil kabiliyetlerini arttırmasını ümit ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Getirdiği hikaye kitaplarını okumaya çalışan sınıftaki çocuklarla birebir ilgilenen Yeniacun, orada hazır bulunan Türkmen gençleriyle bir süre sohbet ettikten sonra kasabadaki bazı Türkmen aileleri de ziyaret etti.

"Çocuklarımız bu kitaplardan çok istifade edecek

Kitaplık için Ülkü Ocaklarına teşekkür eden Kavaşra Belediye Başkanı Muhammet, Türkmen çocuklarının bu eserlerden çok istifade edeceğini ve bunları okuyarak kültürlerini güçlendireceklerini söyledi.

Türkiye'nin kendilerine sürekli yardım ettiğini ancak şimdi Maraş depremleri nedeniyle kendilerinin Türkiye'ye yardım etmeleri gerektiğini de dile getiren Muhammet, "Bizimiz kanımız Türk, kafamız Türk, aslımız Türk. Türkiye sevinirse seviniriz, üzülürse üzülürüz." dedi.

Türkiye, Türkmen gençlerine eğitim bursu veriyor

Ülkenin kuzeyindeki Akkar vilayetine bağlı bulunan Kavaşra'nın tamamı Türkmen olan nüfusu altı binden fazla. Kasabada iç savaştan kaçarak gelen Suriyeli Türkmenler de bulunuyor. Suriye sınırındaki bu kasabanın eski ismi ise Göçerli olarak biliniyor.

Tamamına yakını hala Türkçe konuşabilen Kavaşra'da yaşayanların toplumun diğer kesimleriyle entegrasyonunun artmasının ardından yeni nesil dillerini unutma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış. Bu nedenle Türkiye buraya yaptığı diğer yardımların yanı sıra yaklaşık on yıl önce bir de Türkçe sınıfı açmış. Bu derslikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen Türkçe öğretmenleri ders veriyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan kasabadaki Türkçe sınıfına özellikle çocuk, genç ve kadınların ilgisi çok yoğun. Ayrıca bu gençlerden bazıları da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" vesilesiyle Türkiye'de lisans eğitimi alma imkanı bulabiliyor.

Lübnan'daki Türk varlığı

Lübnan'daki Türk varlığının çok eskilere dayandığı biliniyor. Çoğunluğu ülkenin kuzeyindeki Akkar ve Trablus şehirleri civarındaki köylerle, Beka Vadisi'ndeki beldelerde yaşayan Türkmenlerin sayıları bugün on binleri buluyor.

Bunlardan ülkenin kuzeyindeki Kavaşra köyü ile doğusundaki Beka Vadisi'nde bulunan Duris, Hadidiyye, Nanaiyye, Addus ve Şehiymiyye gibi köylerde yaşayanlar bugün hala kendi lehçeleriyle Türkçe konuşmaya devam ediyor. Bazı Türkmen köyleri ise Türkçeyi unutarak tamamen Arapça konuşuyor.

Lübnan Türk ağızları hakkında saha çalışmaları yaparak bu konuda bir kitap ve çok sayıda makale yayımlayan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Türkolog Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir'in aktardığına göre Lübnan'da 8. yüzyılda başlayan öncü Türk yerleşimi Bekaa Vadisi'ne yapıldı.

Bununla birlikte Lübnan'daki Türklerin asıl nüfus yoğunluğuna Moğol istilasının önünden çekilerek Anadolu'dan gelen Türkmen kafileleri ile ulaştığını belirten Aydemir, "Lübnan'daki Türk varlığının en ihtiyatlı ifadeyle Anadolu'yla eş zamanlı olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Mardin'den Lübnan'a göç eden on binlerce kişi ve Girit'ten gelen binlerce Türk de bugün Lübnan'da yaşayan Türk veya akraba topluluklar arasında yer alıyor.