TYT sınavını kaçıran genç kız gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT'ye geç kalanlar arasında yer alan bir genç kız, sınava giremediği kapının kenarına oturup gözyaşlarına boğuldu. Diğer veliler tarafından teselli edilmeye çalışılan genç kızın yanı sıra bir başka genç kız da sınava giriş saatini karıştırarak 5 dakika gecikti. Sınava son saniyelerde yetişenler ise veliler tarafından alkışlandı.

- Kapının kapalı olduğunu görünce dünyası başına yıkıldı

Tyt sınavını 4 dakika ile kaçıran genç kız, giremediği kapının kenarına oturup "1 yılım gitti" diyerek uzun süre gözyaşı döktü

Genç kızı diğer veliler teselli edilmeye çalıştı

ANTALYA - Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavına geç kalanlar damgayı vurdu. Sınavı 4 dakika ile kaçıran bir genç kız, kapının kapalı olduğunu görünce olduğu yere yığılıp gözyaşlarına boğuldu. "1 saat öncesinden evden çıktım, 1 yılım gitti" diyerek ağlamaya devam eden genç kızı, diğer veliler teselli etmeye çalıştı. Bir başka genç de sınava giriş saatini başlama saatiyle karıştırınca 5 dakika gecikti. Son saniyelerle kapıdan içeriye girenleri ise veliler alkışladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve adayların başarısına göre öğrenim görecekleri üniversiteyi belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu TYT, tüm Türkiye'de saat 10.15 itibariyle başladı. Adaylar, sınava saatler öncesinden Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'ndeki fakültelere aileleriyle birlikte geldi. Yoğun trafiğin oluştuğu kampüs içerisinde, bazı adaylar sınava geç kaldı, bazıları da son saniyelerle kapıdan içeri girmeyi başardı.

Genç kız gözyaşlarına boğuldu, veliler teselli etti

Sınavı 4 dakika ile kaçıran genç kız, kapının kapalı olduğunu görünce olduğu yere adeta yığıldı. Gözyaşlarına boğulan genç kızı, diğer veliler teskin etmeye çalıştı. Sınavı 2 dakikayla kaçıran bir başka genç kız için de veliler kapıdaki görevlilerden yardım talep etti. Uzun süre dil dökülen görevliler kapıyı açmadı. Gözyaşları içerisinde 'Yemin ediyorum rezillik ya. 1 saat önce çıktım evden. Abla 1 yılım gitti.

Kapıdan girişi 10.15 zannetti

Sınavı 5 dakika ile kaçıran Furkan Altun da, içeriye alınmayan gençlerden oldu. Sınava giriş saatini 10.15 zannettiğini belirten Altun, "10.15 zannetmiştim. Bana 10'da kapanacağıyla ilgili kimse bu bilgiyi vermedi. 5 dakika gecikmiş oldum. Turizm okumayı düşünüyordum. Geçmiş olsun yapacak bir şey yok. Trafiğe takıldım" dedi.

"Gençlerin 1-2 dakika geç kalması 1 yılına mal oluyor"

Çocuğunu sınava getiren velilerden Mete Yeğen, "Tüm sınava giren gençlere başarılar diliyorum. Gençlerin 1-2 dakika geç kalması 1 yılına mal oluyor. Çok üzücü bir durum. Trafik ve park yeriyle yaşanan sorunlardan dolayı gençler geç kaldı. Geç kalan bir kardeşimizi teselli etmeye çalıştık. Kendi çocuğumuzun başına geldiğini düşünürsek çok üzücü bir durum. Kolay değil, Allah kimsenin başına böyle bir şey getirmesin" diye konuştu.

Dua okudular

Sınav süresi boyunca çocuklarını dışarıda bekleyen velilerin ise en az onlar kadar heyecanlı olduğu gözlendi. Bazı veliler kampüs bahçelerinde yanlarında getirdikleri sandalye ve masalara oturdu, bazıları da sınav boyunca dualar okudu.