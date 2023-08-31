Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Bu böyle olmaz'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur ve memur emeklilerine yapılacak zam kararını eleştirerek, adil ve ahlaki olmayan bir duruş sergilendiğini belirtti.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, memur ve memur emeklilerine yapılacak zamla ilgili, "Bu karara 'evet' oyu veren 6 üyeden 'Bu böyle olmaz. Adı üstünde bu kurulun adı Hakem Kurulu. Hakem olmanın tabiatı gereği işverenin teklifine eyvallah dememiz adil ve ahlaki olmaz' şeklinde ilkeli bir duruş beklerdik" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam kararı üzerine açıklamalarda bulundu. Geylan, "Hükümetin teklifi, aynı şekilde sözde Hakem Kurulu kararı olarak yayınlandı. Bu karara 'evet' oyu veren 6 üyeden 'Bu böyle olmaz. Adı üstünde bu kurulun adı Hakem Kurulu. Hakem olmanın tabiatı gereği işverenin teklifine eyvallah dememiz adil ve ahlaki olmaz' şeklinde ilkeli bir duruş beklerdik" ifadelerini kullandı. - ANKARA