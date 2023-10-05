TÜGVA Türkiye Münazara Yarışması Başladı

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA), gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesi amacıyla düzenlediği "Türkiye Münazara Yarışması" başladı.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, yarışma, vakfın Lise Koordinatörlüğü bünyesinde yeni eğitim öğretim döneminin başında ilan edildi.

TÜGVA Genel Merkezi'ndeki yarışma tanıtımına 64 ilden münazara takımı katıldı.

Programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yarışmayı, gençlerin kendilerine güven ve sorumluluk duygularının gelişmesi, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin desteklenmesi amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Kısaca biz ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençler yetişsin istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan ise gençlerin iddiaları yoksa rüya göremeyeceklerini kaydederek, "Rüyasını göremediğin bir iddiayı hayata geçiremezsin. Yalnızca iddiaların sahibi kişiler, bu rüyaları ve iddiaları hayata geçirme azmi ve cehdi ile yola koyulan öncü nesiller geleceğe yürüyebilir, geleceğin yol haritasını hazırlayabilirler. Dünya, çağrısı çağını aşan öncü bir nesil bekliyor. Bu nesil Türkiye gençliğidir. Yeter ki niyetimiz salih ve sahici olsun. Yeter ki idrakimiz nebevi olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Sözler çarpışsın, fikirler yarışsın" sloganıyla düzenlenen program kapsamında önce il ve bölge yarışmaları, ardından Türkiye finali yapılacak.