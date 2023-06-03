Trabzon'dan 10 bin 763 öğrenci LGS'ye katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın gerçekleştirilecek merkezi sınava Trabzon'dan 10 bin 763 öğrenci katılacak. Sınava ilişkin Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte 205 sınav merkezindeki 733 salon, 2 ev ve hastanede sınavın gerçekleştirileceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın gerçekleştirilecek merkezi sınava Trabzon'dan 10 bin 763 öğrenci katılım sağlayacak.

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte 205 sınav merkezindeki 733 salon, 2 ev ve hastanede gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, sınava ilişkin şu uyarılarda bulunuldu:

"Sınavların yapılacağı merkezlerin yakın çevresinde şantiye faaliyetleri, müzik yayını ve açık hava faaliyetlerinin, sınav bitiş saatine kadar durdurulmasına ilgili komisyonca karar verilmiştir. Ayrıca sınava giren öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemesi için sınav saatleri olan 09.30-12.50 öncesi ve sınav sırasında trafik yoğunluğu oluşturulmaması, korna çalınmaması, çevrede gürültüye neden olacak her türlü eylemden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Kıymetli vatandaşlarımızın bahsi geçen hususlarda dikkatli ve özenli olmaları, öğrencilerimizin geleceği için önem taşımaktadır."