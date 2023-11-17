SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı MYO'ya yeni hizmet binası açıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na (MYO) hizmet edecek yeni binanın açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, SUBÜ'nün ihtiyaca yönelik planlamalar hayata geçirdiğini belirterek, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na (MYO) hizmet edecek yeni binanın açılışı yapıldı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, açılış töreninde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, SUBÜ'nün ihtiyaca yönelik planlamalar hayata geçirdiğini, doktorların yanında çalışacak sağlık personelini yetiştirme ihtiyacını giderecek yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni etti.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da üniversitenin sağlık bölümü hakkında katılımcılara bilgiler vererek, bu binayla ferahlayan fakülte ve MYO'da halihazırda başarıyla süren akademik faaliyetler, AR-GE çalışmaları ve topluma hizmet süreçlerinin sürekli iyiye doğru devam edeceğini belirtti.

Fakülte ve yapılan çalışmalardan bahseden Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı da bu yıl fakültenin ilk mezunlarını vereceğini, hep birlikte daha güçlü ve sağlıklı geleceğe yürüyeceklerinin inancında olduklarını dile getirdi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise eğitime hizmet amacıyla açılışı yapılan binanın kaba inşaatını üstlendiklerini, ilçede sağlık alanında 2 bin öğrencinin olduğunu anlatarak, eğitim ve öğrenciler için ellerinden gelen destekleri vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Törene, Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.