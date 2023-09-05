Siirt Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınavı Gerçekleştirildi

Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), geleceğin antrenörlerini, spor yöneticilerini, beden eğitimi ve spor öğretmenlerini yetiştirmek için özel yetenek sınavını gerçekleştirdi. Sınavda birçok genç sporcu adayı yeteneklerini sergiledi. Öğrencilerin sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), geleceğin antrenörlerini, spor yöneticilerini, beden eğitimi ve spor öğretmenlerini yetiştirmek için özel yetenek sınavını gerçekleştirdi.

31 Ağustos ile 1 Eylül tarihlerinde gerçekleşen sınav, birçok genç sporcu adayının yeteneklerini sergilediği heyecan verici bir etkinlik ile gerçekleşti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak; özel yetenek sınavını gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, sınava katılan öğrencilere başarılar diledi.

BESYO Müdürümü Öğretim Üyesi Serdar Adıgüzel, sınavın başarısını değerlendirirken, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenekli gençleri keşfetmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Siirt Üniversitesi olarak sporun gelişimine katkı sağlayacak yeni yetenekleri desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu sınav, geleceğin spor insanlarını yetiştirmemize yardımcı olacak" dedi.

Özel yetenek sınavına katılan öğrencilerin sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı ve kabul edilen öğrencilerin Siirt Üniversitesi BESYO'nun kapılarını aralayarak spor eğitimine başlayacakları belirtildi. - SİİRT