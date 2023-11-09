Siirt'te Öğrencilerden Atatürk'e Özel Koreografi

Siirt'te TOKİ Osmangazi İlk ve Ortaokulu'nda okuyan 300 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla vefat saatini ve tarihini gösteren koreografi hazırladı.

SİİRT'te 300 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla vefat saatini ve tarihini gösteren koreografi hazırladı.

Siirt'te TOKİ Osmangazi İlk ve Ortaokulu'nda okuyan 300 öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında, okul yönetiminin de desteğiyle koreografi hazırladı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Atatürk'ün ebediyete intikalinin saat ve tarih olan 09.05'i ve 1938'i koreografi ile oluşturdu. Koreografi, dronla da görüntülendi.