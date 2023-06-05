Şahinbey Belediyesi Öğretmenler İçin Dart ve Ayak Tenisi Turnuvası Düzenledi

Şahinbey Belediyesi, öğretmenlerin motivasyonunu arttırmak için dart ve ayak tenisi turnuvası düzenledi.

Eğitime ve eğitim camiasına her zaman destek olan Şahinbey Belediyesi, öğretmenler arası birlik, beraberlik, iletişim ve motivasyonun artırılması, okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, iyi örneklerin paylaşılması için Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile dart ve ayak tenisi turnuvası düzenledi. Akkent Spor Köyü ve Yeşilvadi Spor Merkezi'nde düzenlenen organizasyonlarda dart turnuvasına 100 öğretmen, ayak tenisi turnuvasına ise 160 öğretmen katıldı. Düzenlenen organizasyonlarda öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.

"Öğretmenlerimizin her zaman yanındayız"

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Öğretmenlerimiz bizler için çok değerli. Gelecek nesilleri yetiştiren ve onları hazırlayan öğretmenlerimizin her zaman yanlarında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Ne kadar zor bir meslek yaptıklarının farkındayız. Bu nedenle öğretmenlerimiz için dart ve ayak tenisi turnuvası düzenledik. İki turnuvaya toplam 260 öğretmenimiz katıldı. Amacımız öğretmenlerimizin ve okullarımızın birbiri arasındaki diyaloğu arttırarak öğretmenlerimizin stres atmalarını sağlamak. Etkinliklerimize katılan tüm öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ettiler

Turnuvalara katılan öğretmenler ise etkinliklerden oldukça memnun kaldıklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nun eğitime vermiş olduğu desteği yakinen gören ve bilenleriz. Sağ olsun bizlerin her zaman yanında olup dart ve ayak tenisi turnuvaları düzenlediler. Böylece hem eğlenme, hem de arkadaşlarımızla bir araya gelme fırsatı yakaladık. Bizim için güzel geçen bir zamandı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na ve Şahinbey Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP