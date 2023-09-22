Safranbolu'da Astsubay Adaylarına Ant İçme Töreni

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 351 astsubay adayı öğrenci için ant içme töreni düzenlendi. Törene Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, Temel Eğitim Merkez Öğrenci Alay Komutanı Albay Rüştü Eryılmaz, jandarma personelleri ve astsubay adaylarının aileleri katıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 351 astsubay adayı öğrenci için ant içme töreni düzenlendi.

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan astsubay öğrenciler için tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Albay Rüştü Eryılmaz, öğrencilere başarılar dileyerek ant içme töreninin hayırlı olmasını diledi. Konuşmanın ardından 2 bin 351 astsubay adayı Türk bayrağı ve silah üzerine el koyarak yemin etti. Tören geçişiyle devam eden tören sonunda mezun olan adaylar aileleriyle buluştu.

Törene Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, Temel Eğitim Merkez Öğrenci Alay Komutanı Albay Rüştü Eryılmaz, jandarma personelleri ve astsubay adaylarının aileleri katıldı. - KARABÜK