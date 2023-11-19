Ruandalı Gençler Türk Dizileriyle Türkçe Öğreniyor

Yunus Emre Enstitüsü, Ruanda'da bulunan temsilciliği aracılığıyla Ruanda Üniversitesi bünyesinde kültürel etkinlikler düzenliyor. Türk dizilerinin ilgiyle takip edildiği ülkede, Ruandalı gençler eğitimlere katılarak Türkçe öğreniyor.

Kigali Yunus Emre Enstitüsü, ülkenin önde gelen üniversitelerinden Ruanda Üniversitesi bünyesinde başlattığı faaliyetlerle Türkiye'nin zengin kültürel mirasını ve Türkçeyi yakından tanıtmayı amaçlıyor. Enstitünün düzenlediği Türkçe kurslarına ve kültürel etkinliklere üniversitenin Ekonomi Fakültesi başta olmak üzere tüm bölümlerden çok sayıda öğrenci katılım sağlıyor.

"TÜRKİYE'Yİ TÜRK DİZİLERİ İLE TANIMAYA BAŞLADIM"

Enstitünün Türkçe kurslarına katılan Obed Kwizera, "Türkiye'yi Türk dizileri ile tanımaya başladım. Çok sayıda Türk dizisini severek takip ediyorum. Kigali Yunus Emre Enstitüsü sayesinde Türk kültürünü daha yakından tanıyorum. Türk dizilerinde çok sık gördüğüm Türk kahvesini ilk kez enstitünün düzenlediği etkinlikle deneyimleme fırsatı buldum. En büyük hayalim Türkiye'nin farklı şehirlerini gezmek ve kırk yıl hatrı bulunan Türk kahvesini yerinde içmek" dedi.

Diğer bir kursiyer Salwa Uwasabındı, Türkçe öğrenme sebebine ilişkin "Türk dizilerini Türkçe izlemek istediğim için enstitünün kurslarına katıldım. Derslerimiz çok keyifli geçiyor. Türkçe kurslarında kısa sürede Türkçe öğrenmeye ve konuşmaya başladım. Türkçe öğrenmenin yanı sıra her ders, okutmanımız tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle Türk kültürünü de yakından tanıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Kursiyer Taka Hubert, "Çoğu kişi gibi ben de Türk dizilerinin etkisiyle Türkçe kurslarına katıldım. Zamanla hem Türkçe kursları hem de kültürel etkinliklerle Türkiye'yi ve Türk kültürüne olan merakım arttı. İyi bir şekilde Türkçe öğrenmek ve Türkiye'ye gitmek istiyorum." diye konuştu.

Ruanda Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Patrick ise "Türk iş dünyasıyla ilgili bilgiler edinmek için Türkçe kurslarına katıldım. Türkçe öğrenmek kariyerimde önemli bir adım olacak" ifadesini kullandı.

Kigali Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Enes Karaçoban, "Türk dizilerinin Ruanda'da kayda değer etkisi, Türkiye'den gelen yatırımcıların Ruanda'da iş yapması Ruandalı öğrencilerimizin Türkçe öğrenme sebepleri arasında yer alıyor. Faaliyetlerimizde kursiyerlerimizin takip ettiği dizilerden öğrendiği kültürel unsurları gerek gastronomi etkinlikleri gerekse sanatsal etkinliklerle deneyimlemelerini amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.