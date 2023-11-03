Park kavgasında taksici, öğretmeni dövdü (2)

Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen Adana şubelerinin üyeleri, taksici Eyüp Y.'nin darbettiği sınıf öğretmeni Necmettin Uçar'ın görev aldığı Toros İlkokulu önünde toplanarak ortak basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya, neredeyse her gün eğitim alanında şiddet olaylarının yaşandığını söyledi. Kaya, "Arkadaşlarımıza yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırgan şahsın hak ettiği cezayı almasını bekliyoruz. Bakanlığımız, öğretmene şiddet konusunda daha fazla yaptırımları gündeme getirmeli, bu olaylara yasal yollarla dur denilmeli ve öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek için acil eylem planı hazırlanmalıdır. Ayrıca, okulun kapısı ana caddeye bakmaktadır ve giriş-çıkış zamanları trafikte tehlike oluşmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda da bir düzenleme yapmalı" dedi.Açıklamanın ardından şiddet karşıtı slogan atan grup daha sonra olaysız dağıldı. (DHA)