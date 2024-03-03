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ÖSYM'den MSÜ Sınavı Açıklaması: Yabancı Uyruklular Başvuru Yapamayacak

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ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi sınavı öncesi Türk vatandaşı olmayanların da sınava alınacağına ilişkin ÖSYM görevlilerine mesaj gönderdi. ÖSYM, sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken mesajın yanlışlıkla gönderildiği açıkladı. ÖSYM'nin açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakları bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınavlarımızda görevlilere gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir." denildi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına başvuru yapamayacaklarını açıkladı.

GÖREVLİLERE MESAJ GELDİ

ÖSYM'den, MSÜ sınavı öncesi görevlilere gelen "Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi'nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz." şeklindeki mesaj tepki topladı.

"MESAJ SEHVEN GÖNDERİLMİŞTİR"

ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakları bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınavlarımızda görevlilere gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar MSÜ sınavına alınmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

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