Öğrencilere Vergisiz Telefon ve İnternet Desteği

Üniversite öğrencilerine vergisiz teknolojik cihaz ve internet desteği hakkında usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayınlandı. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğrencilerin yaş sınırı 26 olarak belirlendi.

Son haftalarda öğrenciler başta olmak üzere milyonlarca gencin gözü, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için verilen vaatlerden biri olan vergisiz telefon kampanyasındaydı. Üniversite öğrencilerine vergisiz teknolojik cihaz ve internet desteğine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Öğrenciye vergisiz telefon ve internet için üst sınır 26 yaş

Yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere ilişkin vergisiz teknolojik cihaz ve internet desteğine ilişkin usul ve esaslar paylaşıldı. Maddelere baktığımızda yaş sınırı dikkat çekti. Buna göre bu kampanyadan yararlanmak isteyen öğrenci satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor. İşte tüm maddeler;

Teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması,

Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması,

Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500,00 Türk lirasından az olması,

Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması,

Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması,

Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının satın alan öğrenciye ait olması,

Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması,

Elektronik ortamda düzenlenen faturanın ilgili bölümlerine satın alınan cihazın Bakanlık tarafından talep edilen bilgilerinin yazılmış olması,

Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteğe konu teknolojik cihaz dışında ürün olmaması,

Şartlarını birlikte sağlaması gerekir.

İnternet desteğine başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması,

Başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması,

Daha önce bu destekten yararlanmamış olması,

İnternet desteğinden faydalanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması,

Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında başvuruda bulunulması,

şartlarını birlikte sağlaması gerekir.

Şartlarını birlikte sağlaması gerekir.

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