Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Güvenlik Görevlilerine ve Temiz Personellere Yüzde 70 Zam

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde görev yapan güvenlik görevlileri ve temiz personellerine yüzde 70 zam yapıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yönetimi ve güvenlik görevlilerinin ve temizlik işçilerinin yer aldığı sendika ile imzalanan ek protokol ile personelin 447,15 TL olan günlük çıplak brüt ücretleri 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla 750,00 TL'ye çıkarıldı. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "İşçi kardeşlerimize yüzde 70'e yakın bir zam yaparak kendilerine vermiş olduğumuz değeri bir kez daha gösterdik. Personelimizin maddi anlamda refaha ermesi ve çalışma ortamlarında daha verimli bir şekilde çalışması üniversitemizde oluşturmaya gayret ettiğimiz kurumsal aidiyete de ciddi katkı sağlayacaktır. Ekim ayında tekrar iyileştirmeler yapmak istediğimizi de belirtmek istiyorum. Herkes için hayırlı uğurlu olsun" dedi. - NİĞDE