Mersin Yenişehir Belediyesi'nden 0-3 Yaş MABEP Aile Eğitimleri

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi kapsamında, 0-3 yaş arasındaki çocuklara ve ailelerine destek vermek amacıyla MABEP Aile Eğitimleri düzenleniyor. Eğitimlerde çocukların sağlıklı gelişimi için ailelere rehberlik sağlanıyor ve eğitim materyalleri ücretsiz olarak temin ediliyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi: Yenişehir Modeli'nin bileşenlerinden '0-3 Yaş MABEP Aile Eğitimleri' devam ediyor. Marmara Üniversitesine bağlı Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı'nda (MABEP) görev yapan uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimlerle çocukların sağlıklı gelişimleri için ailelere destek veriliyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi, 0-3 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlere çocukluk gelişim dönemlerinin özellikleri, yaş gruplarına yönelik oyun ve destek sistemleri, aile olmanın önemi ve aile olgusunun gelişim dönemlerine etkisi, okul öncesi eğitim, yeni doğan temel eğitimi ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimleri veriyor. Eğitimlerden önce çocukların gelişim testleri de yapılırken, ailelere eğitimde kullanacakları kitap setleri ve çocuklar için eğitici oyuncaklar ücretsiz olarak veriliyor. Projeye dahil olan aileler ayrıca Yenişehir Belediyesinin proje kapsamında kurduğu Bebek Kütüphanesi'nden yararlanabiliyor.

DÖRDÜNCÜ YILDA YÜZLERCE AİLE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI

2019 yılında hayata geçirilen projeyle yüzlerce aile eğitimlerini tamamlarken, projenin dördüncü yılında da eğitimler devam ediyor. İlk etapta yüz yüze verilen eğitimler pandemi ve ailelerin de talebiyle online olarak verilmeye başlandı. Yeni grup aile eğitimleri, 23 Eylül Cumartesi başlayacak. Eğitimlerini tamamlayan ailelere MABEP sertifikaları da veriliyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Eğitimlere kayıt yaptırmak isteyen veya proje hakkında detaylı bilgi almak isteyen ebeveynler, 0324 327 46 40 telefon numarasını arayarak Yenişehir Belediyesi Akademi'ye ulaşabilecek. Prof. Dr. Ozana Ural, Doç. Dr. Özgül Polat, Dr. Hülya Bilgin, Dr. Fatma Özge Ünsal, Dr. Elif Küçükoğlu, Hemşire Ayşe Kutluata, Arş. Gör. Büşra Çelik, Arş. Gör. Tuba Yıldız tarafından verilen eğitimlerle çocuklar erken yaşlardan itibaren destekleniyor.