Medya profesyonelleri, tecrübelerini geleceğin gazeteci adaylarıyla paylaştı

İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan medya profesyonelleri, Medya Akademisi Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen söyleşide bilgi ve tecrübelerini Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç'in yürüttüğü yazım teknikleri dersinde geleceğin gazeteci adaylarıyla paylaştı.

Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç'in yürüttüğü yazım teknikleri dersi kapsamında İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan medya profesyonelleri mesleki deneyimlerini öğrenciler ile paylaştılar.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Medya Akademisi Derneği'nin (MAKDER) katkılarıyla gerçekleştirilen söyleşiye MAKDER Genel Başkanı Selçuk Taşdemir, İhlas Haber Ajansı (İHA) Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe, TV100 Haber Editörü Müge Yücetürk, Haber Global Özel Haber Editörü Sibel Gülersöyler'in yanı sıra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Abdi Erkal ve İletişim Uzmanı Zuhal Sönmezer katıldı.

TECRÜBELERİNİ AKTARDILAR

Söz konusu söyleşide katılımcılar öğrencilerle; ajans haberciliği, medyada staj/istihdam, internet haberciliği gibi gazetecilik pratiklerine ek olarak meta evreni, iletişim akademisyenliği vb. konular hakkında görüş ve deneyimlerini paylaştılar.