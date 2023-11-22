Ordu'nun Ünye ilçesinde ilkokul öğrencileri, 'Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel Filistinli çocuklar için etkinlik düzenledi. Etkinlikte, İsrail'in bombardımanlarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların kıyafetleri ve dünya çocuklarının yöresel kıyafetleri giyilerek, toplumsal mesaj verildi.

İlkokul öğrencileri, Filistinli çocuklar için etkinlik düzenledi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde ilkokul öğrencileri, ' Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel Filistinli çocuklar için etkinlik düzenledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle Ünye Anafarta İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, İsrail'in bombardımanlarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların kıyafetleri ve dünya çocuklarının yöresel kıyafetleri giyilerek, toplumsal mesaj verildi. Dünya üzerindeki her çocuğun eşit şekilde sağlık, yaşam, barınma ve eğitim hakkına sahip olması düşüncesiyle hazırlanan programın sunuculuğunu ve açılış konuşmalarını ise okulda okuyan çocuklar gerçekleştirdi.

Programda, Anafarta İlkokulu 3-C sınıfı Öğrencisi Ömer Halterci bir konuşma yaparak, her çocuğun eşit haklara sahip olduğunu söyledi.

Çocuklar tarafından hazırlanan ve ailelerin de katıldığı program büyük beğeni topladı. Yaklaşık 36 ülkeyi temsil eden kıyafetlerle toplumsal mesaj veren çocuklar ise, hiçbir çocuğun bombalar altında hayatını kaybetmemesini, savaşlarda kimsenin canının yanmamasının temennisinde bulundu.

Program, toplu fotoğraf çekinilmesinin ardından sona erdi.