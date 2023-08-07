İETT öğrenci akbil fiyatları ne kadar? 2023 İstanbulKart aylık abonman metrobüs, metro, otobüs fiyatı!

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından 2023 yılı öğrenci akbil fiyatları ve İstanbulKart aylık abonman fiyatlarına yapılacak zam oranı gündeme geldi. Yeni tarife metrobüs, metro ve otobüs fiyatlarını da içeriyor. Peki, İETT öğrenci akbil fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

İett yapılacak zam oranı sonrasında öğrenci akbil fiyatları ne kadar olacak araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek UKOME toplantısı öncesi tarafların yüzde 45 veya üstü oranında zam yapılması konusunda anlaştığı öne sürüldü. Bahsi geçen zam oranları sonrasında öğrenci akbil fiyatları ne kadar olacak merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından aylık abonman yeni ücretleri araştırılmaktadır. Peki, İETT öğrenci akbil fiyatları ne kadar? İşte, 2023 İstanbulKart aylık abonman metrobüs, metro, otobüs fiyatı!

İETT TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ Mİ?

Geçtiğimiz ay toplu taşıma zammı gündemiyle toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME), tarafların anlaşma sağlayamaması nedeniyle karar alamamıştı. Yarın gerçekleştirilecek UKOME toplantısı öncesi tarafların zam oranında anlaştığı öne sürüldü.

İETT NE KADAR ZAM GELECEK?

27 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen UKOME toplantısında İBB yüzde 57, taksiciler yüzde 100 zam talep etmişti. Ancak her iki teklifi de fazla bulan bakanlık temsilcileri yüzde 40 zam önermişti. Tarafların anlaşamaması nedeniyle zam ağustos ayına ertelenmişti.Yarın gerçekleştirilecek UKOME toplantısı öncesi tarafların yüzde 45 veya üstü oranında zam yapılması konusunda anlaştığı öne sürüldü. Yüzde 45'lik zam kabul edilirse tam bilet 14,35 TL, öğrenci 7 TL olacak.

ÖĞRENCİ AKBİL FİYATLARI NE KADAR?

Yüzde 45'lik zam kabul edilirse, aylık abonman 777 TL'den bin 126 TL'ye öğrenci abonmanı 140 TL'den 203 TL'ye, tam bilet 9,90'dan 14,35 TL'ye öğrenci bileti 4,83 TL'den 7 TL'ye, taksi indi-bindi 40 TL'den, 58 TL olacak.