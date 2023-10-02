Hakkari Yardımcısı Furkan Berber, Hakkari Fen Lisesini ziyaret etti

Hakkari Yardımcısı Furkan Berber, Hakkari Fen Lisesini ziyaret eden öğrencilerin durumu ile işlenen konular hakkında öğretmenlerden bilgiler aldı.

Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile birlikte Fen Lisesi'ni ziyarette bulundu. Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ve Okul Müdürü Kadir Çetin tarafından okulun girişinde karşılanan Vali Yardımcısı Berber, okul hakkında bilgiler alarak derslere katıldı. İlk olarak 12. sınıfların derslerine girerek iyi dersler dileğinde bulunan ve bir süre öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Yardımcısı Furkan Berber, öğrencilerin durumu ile işlenen konular hakkında öğretmenlerden bilgiler aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenerek gelecekleri ve hedefleri hakkında sohbet eden Berber, her şeyden önce iyi bir insan olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Öğretmenler odasında okul yönetimi ve öğretmenlerle de bir araya gelen Furkan Berber, öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını, hangi şartlarda ders gördüklerini yerinde görmek için okula ziyarette bulunduklarını ifade ederek, "Kamu personeli olarak baktığımızda, nitelik ve nicelik bakımından öğretmenlerin özel bir ağırlığı var. Nüfusun önemli bir kısmını sizler gibi değerli öğretmenlerimizin ellerine teslim etmiş durumdayız. Sizler, kendi öneminizi, kendi yapmış olduğunuz işin önemini bizden daha iyi biliyorsunuz, sizlere her konuda destek olmaya hazırız. İlimizin eğitimde iyi bir ivme yakalaması için büyük bir gayret gerekiyor ve eğitimin tüm paydaşlarının işin içine girmesi lazım. Çünkü bu yalnızca öğretmenlerimizin çabasıyla olmaz, yani bu başarıda herkesin bir payı olmalı diye düşünüyorum. Öğretmenlere, eğitim yolculuklarında başarılar diliyorum" dedi.

Öğretmenlerle tanışarak talep ve görüşlerini de dinleyen Vali Yardımcısı Berber, herkese görevlerinde başarılar diledikten sonra okuldan ayrıldılar. - HAKKARİ