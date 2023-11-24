Hakkari'de Öğrenciler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Gençlik Merkezi'nde düzenlenen öğrenciler arası bilgi yarışmasında Seyyid Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinci oldu. Dereceye giren öğrenciler ilçeyi temsil edecek.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenciler arası bilgi yarışması düzenlendi.
Gençlik Merkezi'nde 5 liseden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, öğrencilere farklı kategorilerde sorular soruldu.
Yarışmada Seyyid Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinci oldu.
Dereceye giren öğrencilerin Hakkari'de yapılacak olan bilgi yarışmasında ilçeyi temsil edeceği belirtildi.
Yarışmayı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnani kurum amirleri izledi.
Kaynak: AA / Eğitim