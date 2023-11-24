Eskişehir İnönü'de Öğretmenler Günü Kutlaması

Eskişehir İnönü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı.

İnönü Vehbi Koç ve İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa, İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede görevli öğretmenler ve kurum amirleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan skeç, video gösterileri, şarkı ve şiir dinletisi ile devam ederken program sonunda ilçe öğretmenlerinden emekliliğe ayrılan Selda Yiğit Özgür'e, İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu tarafından hizmet şeref belgesi takdim edildi.

Program sonrasında açıklamalarda bulunan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Geleceğimizin mimarı, çocuklarımızın yetişmesi için ülkemizin dört bir yanında büyük gayret ve çaba sarf eden öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR