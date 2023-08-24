EBYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi özel yetenek sınavları yapıldı

ERZİNCAN 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı özel yetenek sınavları yapıldı.

Eğitim Fakültesinde gerçekleşen Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı özel yetenek sınav yerlerini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdem Yavuz, sınavları yakından takip etti. Sınava girecek adaylar ile görüşen Rektör Levent, "Tüm adayların heyecanını paylaşıyor, onlara başarılar diliyorum. Sınavlar sonrasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ailemize katılacak öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Resim-İş Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı özel yetenek sınavında Resim-İş Öğretmenliği bölümüne alınacak olan adaylar 2 aşamalı olarak sınava alındı. Canlı modelden (figüratif) desen ve imgesel tasarım (kompozisyon) çalışması olmak üzere iki aşamadan oluşan sınavda becerilerini ve yaratıcılıklarını ortaya koyan adaylar, Resim-İş Öğretmenliği Bölümüne girebilmek için ter döktü.

Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı özel yetenek sınavında ise adaylar, jüri karşısında müziksel işitme-yineleme ve deşifre (solfej) sorularını, ardından müziksel söyleme ve çalma becerilerini sergiledi. Değerlendirme sonucu başarılı olan 40 aday kesin kayıt yapmak hakkına sahip olacak. Sınav değerlendirmesinde bulunan Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen, "Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde öğrencilerimizin sağlam bir genel kültür ve alan bilgisi yanında bu alanın bilgi ve deneyimlerini aktaracak öğretmenlik mesleği bilgisine sahip olmaları hedeflenmektedir. Yapılan bu sınavlar da sanatın farklı disiplinleri olan resim ve müzik adayların yeteneğini ve potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Sınav sonunda başarılı olan adaylarımızı fakültemizin bu güzel bölümlerinde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Tüm adaylara başarılar diliyorum." dedi.

Yapılan özel yetenek sınavı sonucu başarılı olan adayların sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak. Asıl listeden kazananların kesin kayıtları 28-29-31 Ağustos- 01-Eylül 2023 tarihlerinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacak.