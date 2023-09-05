Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Kız Öğrenciler Türkiye Finali Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Kız Öğrenciler Türkiye Finali, Afyonkarahisar'da yapıldı. Yarışmada birinci olan Sedef Topdemir'e ödülü Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Kız Öğrenciler Türkiye Finali" Afyonkarahisar'da düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezi'ndeki düzenlenen final yarışması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının, kurulduğundan bugüne kanunun kendisine vermiş olduğu din konusunda toplumu aydınlatmak vazifesiyle Kur'an-ı Kerim'i öğretmek, anlaşılmasını sağlamak ve ezberletilmesine katkıda bulunmak gibi pek çok hizmete imza attığını söyledi.

Her geçen yıl alanda yeni metot ve programlarla daha başarılı hizmet üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Akbulut, "Bu yarışmalar, aslında bizim Kur'an kursları ile Kur'an-ı Kerim'e verilen önemi toplumla buluşturmak içindir." dedi.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı da "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Kız Öğrenciler Türkiye Finali"ne ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bölgelerden gelen yarışmacılar, jüri karşısında Kur'an-ı Kerim okudu.

Yarışmada, Sedef Topdemir birinci olurken Buğlem Naz Tunç ikinci, Vildan Karabey ise üçüncü oldu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.