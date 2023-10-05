Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yeni akademik yıl başladı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Dicle Üniversitesi (DÜ) Hukuk Fakültesinde 2023-2024 akademik yılın başlaması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Hukuk Fakültesi binasındaki duruşma salonunda ilk ders gerçekleştirildi.

İlk derste konuşan Vali Su, eğitim öğretim yılının öğrencilere ve akademisyenlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diledi.

Su, gençlere yabancı dil öğrenmenin, araştırmacı ruha sahip olup yeni şeyler öğrenmenin, hobi edinmenin ve değişimin önemli olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç da yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Genel Sekreter Doç. Dr. Ali Karakaş, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.