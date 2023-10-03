Datça'da hayırsever iş insanı için anma töreni düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever iş insanı Necat Kabaklarlı için ölümünün üçüncü yılında yaptırdığı okulda anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Datça Kaymakamı Murat Atıcı ve Kabaklarlı'nın eşi Filiz Kabaklarlı duygusal konuşmalar yaptı. Tören kapsamında öğrenciler tarafından halk oyunları ve oratoryo gösterileri sunuldu, şiirler okundu ve ödüller verildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever iş insanı Necat Ka­bak­lar­lı için ölümünün üçüncü yılında yaptırdığı okulda anma töreni düzenlendi.

İskele Mahallesi'ndeki Ka­bak­lar­lı İlko­ku­lu'n­da gerçekleşen törende konuşan Datça Kay­ma­kamı Murat Atıcı "Necat Kabaklarlı'lar gibi hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Eksiklerini vermesin. Ben de şahsım ve devletimiz adına sizlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ka­bak­lar­lı'nın eşi Filiz Ka­bak­lar­lı ise rahmetli eşi vesilesiyle okul gibi güzel bir çatı altında bulunmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Ka­bak­lar­lı, "Necat dedemizi bir kere daha rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsın. Okulumuz pırıl pırıl çocuklar yetiştirmeye devam etsin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından törende öğrenciler tarafından halk oyun­la­rı ve ora­tor­yo gös­te­ri­le­ri su­nuldu, şi­ir­ler okun­du.

Ka­bak­lar­lı anısına okullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tö­re­ne, Be­le­di­ye Baş­ka­n Yardımcısı Ali Acar, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başar, ve­li­ler ile öğrenciler ka­tıl­dı.