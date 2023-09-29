Çıldır Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Peygamberimize Mektup' yarışması sonuçlandı

Çıldır Müftülüğü, 2023 Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Ortaokul ve Liseler arasında 'Peygamberimize Mektup' yarışması düzenledi. Dereceye giren mektuplar öğrenciler tarafından konferans programında okundu ve ödüller verildi.

Çıldır Müftülüğünce 2023 Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Ortaokul ve Liseler arasında "Peygamberimize Mektup" yarışması düzenlendi.

İlçe Müftüsü Abdullah Doğan yarışma için yazılan her bir mektubun çok değerli ve güzel olduğunu ancak yarışma gereği bir kaçını seçmek gerektiğini ifade etti.

Dereceye giren mektuplar bizzat öğrenciler tarafından konferans programında okundu.

Dereceye girenlere Çıldır Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde düzenlenen Mevlidi Nebi Konferans programında çeşitli ödüller verildi. Öğrenciler ödüllerini Çıldır Kaymakam V. Yunus Emre Fırat, Ardahan İl Müftüsü Adem Karadeniz ve Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğan'ın ellerinden aldılar. - ARDAHAN