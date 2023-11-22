BUÜ'de Ambalaj Atıkları Azaltım Etkinliği Düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ), Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında ambalaj atıklarının çevreye verdiği zarara ilişkin farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki "Ambalaj Atıkları Azaltım Etkinliği"nde yaptığı konuşmada, küresel ölçekte pek çok çevre sorunu yaşamaya devam eden insanlığın, buna yönelik tedbirlerin peşinde koştuğunu söyledi.

BUÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğünün atık azaltma anlamında gerekli tedbirleri aldığını ve bu konuda gayet titiz çalıştığını belirten Yılmaz, "İyi çevre zenginliğine sahip bir kampüsümüz var. Bunu yeterince iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Mikro ölçekle alınacak her tedbirin makro sonuçlarının olacağını en nihayet biliyoruz." dedi.

BUÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörü Prof. Dr. Arzu Çahantimur da Avrupa Atık Azaltım Haftası'nın, Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında 2009 yılında başlatıldığını bildirdi.

Bununla ilgili etkinliklerin tüm Avrupa ülkelerinde genellikle kasım ayının son veya sondan bir önceki haftasında gerçekleştirildiğini anlatan Çahantimur, haftanın atıkları azaltma anlamında "sorumlu üretim ve tüketim" konusunda bilinçlenmeye destek olacağını vurguladı.

Çahantimur, bu seneki temanın ambalaj atıkları konusunda olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İkinci kez olmasına rağmen çok ciddi miktarlarda tüketimimiz olduğu için ambalaj atığı konusu tekrar ele alınmış. AB sınırları içinde kullanılan plastiklerin yüzde 40'ı, kağıtların ise yüzde 50'si ambalaj için ayrılıyormuş. En son yapılan araştırmaya göre artık yaşamsal döngüsünün son aşamasına baktığımızda da ambalaj atıkları, belediye katı atıklarının yüzde 36'sını oluşturuyor. Bu ciddi anlamda yüksek rakamları ifade ediyor. 2009'da 66 milyon ton olan ambalaj atığı, 2019'da 78,5 milyon tona çıkmış. Bu da kişi başına 173 kilogram demek."

Programda, BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı ve hayali Nevzat Çiftçi tarafından geri dönüşüm konulu Karagöz ile Hacivat gölge oyunu sahnelendi.

Oturumların ve stant ziyaretlerinin ardından sona eren etkinliğe, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.