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Burhaniye'deki Anaokulu Öğrencilerine Hoş Geldin Etkinliği

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki özel bir anaokulunda bu yıl başlayan çocuklar için 'Okuluna hoş geldin' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar ata binme, oyunlar oynama ve Hacivat Karagöz gösterisi izleme gibi aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirdi.