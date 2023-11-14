Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerine terör bilgilendirmesi yapıldı

Bolu'da polis ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesinde eğitim gören 27 öğrenciye, Gölcük Tabiat Parkı'nda terör konusunda bilgilendirme yapıldı. 27 kız öğrenci hem terör konusunda bilgiler aldı hem de doğa harikası Gölcük'ü gezme imkanı buldu.

Bolu'da polis ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesinde eğitim gören 27 öğrenciye, Gölcük Tabiat Parkı'nda terör konusunda bilgilendirme yapıldı. 27 kız öğrenci hem terör konusunda bilgiler aldı hem de doğa harikası Gölcük'ü gezme imkanı buldu.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, Hayreddin Tokadi Kız Öğrenci Yurdunda konaklayan 27 öğrenciyle bir araya geldi. Polis ekipleri, "Gelin Tanış Olalım" projesi çerçevesinde Gölcük Milli Parkı'nda 27 kız öğrenciye, 'Terör örgütlerinin gençliğe duyduğu ilginin sebepleri, gençleri kandırma metotları ve terör örgütleri gençlerin hangi duygularını suistimal ettiği' konularında bilgilendirme yaparak çeşitli hediyeler ve broşür dağıttı.

27 kız öğrenci hem terör konusunda bilgiler aldı hem de doğa harikası Gölcük'ü gezme imkanı buldu. - BOLU