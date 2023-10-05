Bayraklı Belediyesi Başarılı Öğrencilere Valiz Hediye Etti

Bayraklı Belediyesi, Sosyal Etkinlik Merkezinde eğitim alarak, çeşitli üniversitelere kayıt yaptıran başarılı öğrencilere seyahatlerinde kullanmaları amacıyla valiz hediye etti. Başkan Serdar Sandal, "Bir kenti var eden çocuklardır, gençlerdir. Omuzlarınızda aydınlık yarınlar için ağır bir yük var ama gençsiniz ve enerjiniz büyük. Başarılarınızla gurur duyuyor, istediğiniz her işi başarabileceğinize inanıyoruz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi. Kurumda sözleşmeli olarak çalışan tüm eğitmenlerin kadroya alınacağını da müjdeleyen Başkan Sandal, sınıfta öğrencilere ders kitaplarını dağıttı.

Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende üniversiteyi kazanan 115 öğrenciye seyahatlerinde kullanacakları valizleri Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal takdim etti. Sandal, ülkenin nitelikli üniversitelerinin hukuk fakültesinden, diş hekimliğine, mühendislikten mimarlığa kadar birçok bölümünde eğitim alma hakkı kazanan öğrencileri tek tek tebrik etti. İçinde nevresim takımı, bornoz ve terlik gibi ürünlerin de yer aldığı valizleri beğeniyle karşılayan öğrenciler, yeni eğitim sezonunda aldıkları hediye için Bayraklı Belediyesi'ne teşekkür etti. Etkinliğe, Başkan Sandal'ın yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, öğrenciler ve velileri katıldı. Başkan Sandal, etkinlik sonrası sınıfları gezerek öğrencilere müfredata uygun ders kitaplarını da dağıttı.

"KREŞTEN ÜNİVERSİTEYE KADAR HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bayraklı, konumu, tarihi mirası, sahip olduğu değerleri ve yeni kent merkezi olma özelliği ile Türkiye'nin göz bebeği olan İzmir'in kalbidir. Deprem, pandemi, ekonomik kriz gibi hiçbir zorluk biz bu kenti planlarken yaptığımız çalışmalardan alı koymadı. Bayraklı'nın hak ettiğini alması ve bir dünya kenti olması için çalışıyoruz. Bir kenti var eden çocuklarımızdır, gençlerimizdir. Bize düşen görev de her alanda geleceğimizin teminatına sahip çıkmaktır. Her zaman yanınızda olacağız. Kreşten üniversiteye kadar tüm öğrencilerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Ücretsiz eğitim olanağının, kitap ve servis imkanlarının yanı sıra özel okulları aratmayan fiziksel donanımımızla, liyakat esasına göre Türkiye'de bir ilk olarak Ege Üniversitesi iş birliğinde belirlenen eğitmen kadromuzla hiçbir öğrencimizi yalnız bırakmıyoruz. Bayraklı'ya özgü eğitim modelimiz, adil ödeme sistemi ve öğrencilerimizin başarılarıyla da örnek oluyoruz, gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki; gençlerimiz eğer bir şeyi isterse başarır. Omzunuzda gelecek ile ilgili ağır bir yük var ama gençsiniz ve enerjiniz büyük. Çalışmaktan korkmayın, yorulmayın ve sürekli kendinizi geliştirin. Göreceksiniz, sonunda başaracaksınız! Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE KADRO MÜJDESİ

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde sözleşmeli öğretmen olarak çalışan eğitmenleri de unutmadı. Başkan Sandal, deprem, pandemi gibi zorlu süreçlerde büyük özveri ile çalışan, online eğitime o dönemde ilk geçen kurum olan ve TV BEK projesi ile de evlerinde interneti olmayan öğrencilere televizyon üzerinden eğitim veren kurumdaki sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınacağını duyurdu. Eğitmenler, Sandal'ın sözlerini büyük sevinçle karşıladı.