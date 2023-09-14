Batman Üniversitesi'nde Kırsal ve Bölgesel Kalkınma Konferansı Düzenlendi

Batman Üniversitesi merkez kampüsünde düzenlenen konferansa TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar online olarak katıldı. Konferansta gençlere sunulan fırsatlar ve TEKNOFEST'in önemi vurgulandı.

Batman Üniversitesince, "Kırsal ve Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü" konferansı düzenlendi.

Üniversitenin merkez kampüsündeki konferans salonunda, "Öğrenci Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirilen konferansa TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar online katıldı.

Konferansın açılışında konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK'ın son 4-5 yılda özellikle gençlere, çocuklara ve öğrencilere yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Gençlere sunulan alanların en önemlisinin TEKNOFEST olduğunu ifade eden Mandal, "TEKNOFEST'te Türkiye'nin geleceği yazılıyor. Sadece Türkiye'nin değil bu coğrafyanın geleceği, insanlığın geleceği yazılıyor." dedi.

TEKNOFEST ile gençlerin yaşanan sorunlara çözüm üretmek için adım attığını ve çözümlerini sergilediğini dile getiren Mandal, 2018'de ilk TEKNOFEST gerçekleştirildiğinde 20 bin yarışmacı ve 500 bin katılımcının olduğunu, bu yıl ise sadece İstanbul'daki organizasyona 2 milyon 700 bin kişinin yer aldığını ve 1 milyon yarışmacının bulunduğunu belirtti.

Gençlere güvendiklerini söyleyen Mandal, "Bu imkan size sunuluyorsa gelecekte de bu sorunların çözümüne ortak olacağınıza yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Aziz Sancar da bu toplantılarda en çok mutluluk duyduğu şeyin gençlerle buluşmak olduğunu belirtti.

Özellikle memleketinin gençleriyle bir araya gelmenin enerjisini arttırdığına işaret eden Sancar, hayatından bazı kesitler anlattı.

Sancar, şunları kaydetti:

"Google Mardin'in Savur ilçesinde bir çocukken hangi motivasyonla Nobel'e uzanan bir yolculuğa çıktığımı yazmaz. Çünkü o motivasyon genlerimizde, tarihi mirasımızda, kültürel kodlarımızda var. Eğer bizi bugüne getiren dünü bilirsek yarınımızı da öngörebilir, geleceğe yönelik projeksiyonlarımızı daha sağlam yapabiliriz. 'Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.' diyen büyük kahraman Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkenin çocuklarıyız. Bizler zamanın en büyük ARGE'cisi, mucidi Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız. Bizler ilk emri 'oku' olan bir dinin ahlakıyla yetişmiş insanlarıyız. Eğer bu iklimi soluyabilirseniz sizlere neyin miras bırakıldığını anlarsınız."

Açılış konuşmalarının ardından konferansa geçildi.

Batman Üniversite Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Şeyhmus Demir, sunum yaptı.

Programa akademisyenler, kurum temsilcileri, lise ve üniversite öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda, öğrencilere Aziz Sancar'ın Kendi Kaleminden Hayatı ve Bilimi adlı kitabı hediye edildi.