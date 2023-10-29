- Atatürk Üniversitesi öğrencileri Cumhuriyetin 100. yılını Uzundere'de coşkuyla kutladılar

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutlamak amacıyla Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Köyü'nde bulunan yarım adada unutulmaz bir kamp düzenledi.

100 kişilik öğrenci kafilesi, Cumhuriyet'in bu özel yılını birlikte geçirmek için bir araya geldi

Uzundere'nin doğal güzelliklerine sahne olan kampta, öğrenciler birçok etkinlik düzenlediler. Hem eğlenip hem de Cumhuriyet'in değerlerine saygılarını sunan öğrenciler, kamp boyunca çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladılar.

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, bu anlamlı günde bir araya gelerek Cumhuriyet'in 100. yılını Uzundere'de düzenledikleri kamp ile coşkuyla kutladılar.