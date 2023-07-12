Atatürk Üniversitesi'nde Biyoçeşitlilik Araştırmaları Yapılıyor

ABD, İngiltere ve Rusya'dan gelen bilim insanları, Atatürk Üniversitesi'ndeki Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nde araştırma yapıyor. TÜBİTAK-BİDEB 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen proje çalışmaları, 5 bilim insanının katılımıyla devam ediyor. Bilim insanları, doğa incelemeleri ve taksonomik araştırmalar yaparak biyoçeşitlilik üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

ABD, İngiltere ve Rusya'dan gelen bilim insanları, Atatürk Üniversitesindeki Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nde araştırma yapıyor.

"TÜBİTAK-BİDEB 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı" ile Atatürk Üniversitesince desteklenen "Biyoçeşitlilik, Taksonomi, Müze-Sergi Uygulamaları ve Prototip Araştırmalar" başlıklı proje çalışmaları, kente gelen 5 bilim insanının da katılımıyla devam ediyor.

ABD, İngiltere ve Rusya'dan gelen bilim insanları, 45 gün sürecek çalışma kapsamında, proje yürütücüsü Prof. Dr. Levent Gültekin ve Doç. Dr. Neslihan Gültekin ile birlikte biyoçeşitlilik üzerine doğa incelemeleri ve taksonomik araştırmalara katılıyor.

Bilim insanları, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Görüşmede, Kars'ın Kağızman ilçesi Aras Vadisi'nde Atraphaxis bitkisinde iki yeni tür keşfedildiği, bu türlerin birisine Atatürk Üniversitesi ve Prof. Dr. Gültekin'in katkılarına atfen "Larinus Atauni Gültekin" isminin verildiği kaydedildi.

Rektör Çomaklı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkılarından dolayı bilim insanlarına teşekkür etti.