Ahlat Kaymakamı Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü Ziyaret Etti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde eğitim gören öğrencilerin barınma imkanları ve ulaşım sorunu görüşüldü.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Ahlat ilçesinde eğitim gören öğrencilerin barınma imkanları ve ulaşım sorunu ele alındı.

Görüşmede Ahlat Doğa ve Kültür Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman ve Üniversite Genel Sekreteri Muhammed Sami Belet de hazır bulundu.???????