Eğitim-Bir-Sen Üyeleri İftarda Buluştu
Mardin'in Midyat ilçesinde Eğitim-Bir-Sen üyeleri iftar programında bir araya geldi.
Mardin'in Midyat ilçesinde Eğitim-Bir-Sen üyeleri iftar programında bir araya geldi.
Geleneksel iftar programlarını sürdüren Memur Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Midyat Temsilciliği, Fen Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen iftar programında buluştu.
İftar programına, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, AK Parti İlçe Başkanı Melih Güneştan, Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer, Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Savur İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdürrahim Demir, Gercüş Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Eğitim Bir Sen Midyat Temsilcisi Hüseyin Yücel ve sendika üyeleri katıldı.