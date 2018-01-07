Eğitim Bir Sen'den Kırşehir'de İstişare Toplantısı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Kırşehir'de istişare toplantısı düzenledi.



Ahi Evran Üniversitesi Yunus Emre Konferans Salonundaki toplantıda konuşan Eğitim-Bir Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, eğitimcilerin verimli ve kaliteli bir sistemin tesisine katkı sağlayacaklarını söyledi.



Eğitim alanında son yıllarda ciddi gelişmeler olduğunu, okullaşma oranlarının da arttığını aktaran Selvi, yüksek öğretim kurumları dışında 17 milyon civarında öğrenci ile Türkiye'de dünyadaki bir çok ülkenin nüfusundan daha fazla öğrenci bulunduğunu aktardı.



Şube Başkanı Oktay Cebeci de istişare toplantıları ve seminerler ile sendikal faaliyetlerde ciddi başarılar yaşanacağını, Kırşehir'de de üye sayısı olarak ciddi rakamlara ulaştıklarını ifade etti.



Konuşmaların ardından eğitimdeki sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.