Ege'de Yasa Dışı Göçle Mücadele

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 218 göçmen yakalandı.

Dikili ilçesi açıkları Garip Adaları'nın güneyinde denetim yapan sahil güvenlik helikopteri, iki lastik botta bir grubun Yunan adalarına geçmek istediğini tespit etti. Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 126 Suriye uyruklu göçmeni durdurdu.

Sahil güvenlik botuna alınan göçmenlere battaniye verildi, çocuklara çikolata ve meyve suyu ikram edildi.

Çeşme ilçesi açıklarında da iki lastik botla Yunan adalarına geçmek isteyen grup, sahil güvenlik botu tarafından durduruldu.

Bottaki 90 Suriye ve 2 Eritre uyruklu göçmen, Çeşme İskelesi'ne getirildi.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.