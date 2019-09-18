Efeler Belediyesi'nden Muharrem ayı buluşması

18.09.2019 16:05

Efeler Belediyesi, Muharrem ayı dolayısı ile Yımazköz Mahallesi'nde aşure etkinliği düzenledi.



Muharrem ayı içerisinde Efeler'de birçok mahallede mahalle muhtarlıkları tarafından aşure hayırları düzenlendi. Son olarak Efeler Belediyesi tarafından Yılmazköy Mahallesi'nde aşure hayrı gerçekleştirildi. Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Yılmazköy Mahalle Muhtarı Özkan Tosun ve vatandaşlar katıldı.



Yılmazköy'de etkinlikler vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu aşure hayrı ile başladı. Ardından sahneye çıkan Yolcu Bilginç'in seslendirdiği deyiş ve nefesler ile devam etti. Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği dinleti ve söyleşiye Efeler'in dört tarafından gelen vatandaşlar da katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde semahlar ile Kerbela Olayında hayatını kaybeden Hz. Hüseyin ve ehl-i beyt anıldı.



Yılmazköy'de vatandaşlara seslenen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Bu çiçeği hepimiz adına Yolcu'ya vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim bu gece bizimle olduğu için. Jeotermallere engel olmaya söz vermiştim. Ne söz verdiysem yerine getireceğim, hiç endişe etmeyin. Hiç kimse bizim temiz havamızı, güzel bir çevrede yaşamamızı engelleyemeyecek. Buraya birde park yaptık Hasan Yavuz anısına. Bizim partideki lakabı eyalet valisiydi, ona biraz küçük geldi biliyorum ama arsa olanağımız bu kadar. Hasan Yavuz Parkı'nı da birkaç hafta içinde açacağız" dedi.



Başkan Atay sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Siz seçtiniz beni siz! Sizin için her şeyi yapacağım. Hz. Hüseyin, Kerbela Olayı, Maraş Olayı, Çorum Olayı, Sivas Olayı. Bu yüzyılda da yaşanıyor Kerbela Olayının benzerleri ama bir şeyi bilmiyorlar ki her olayın sonunda bizim direncimiz artıyor ve direnmeye söz veriyoruz."



Konuşmasının ardından sahnede şarkılarını seslendiren Yolcu Bilginç ve sanatçı arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Atay, "Gelecek yılda buradayız" diyerek Yılmazköy'lülere verdiği sözün ardından çiçek takdiminde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisi sebebi ile akşam geç saatlere kadar devam eden etkinlikler, Yolcu Bilginç'in 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' şarkısını seslendirmesinin ardından son buldu. - AYDIN

Kaynak: İHA