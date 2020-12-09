Edirne Valisi Canalp, AA'nın "yılın fotoğrafları oylamasına"na katıldı
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Edirne Valisi Canalp, AA'nın "yılın fotoğrafları oylamasına"na katıldı

09.12.2020 08:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:54
Edirne Valisi Canalp, AA'nın

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı'nca (AA) geleneksel olarak düzenlenen "Yılın fotoğraf oylaması"na katıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı'nca (AA) geleneksel olarak düzenlenen "Yılın fotoğraf oylaması"na katıldı.

Vali Canalp, makamında kabul ettiği AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'dan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

AA muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında kaydettiği yüz binlerce fotoğraf arasından belirlenen 3 kategorilik seçkideki fotoğrafları tek tek inceleyen Vali Canalp, fotoğrafların iyi kaydedilmiş kareler olduğunu belirtti.

Genel anlamda fotoğraflarda Kovid-19 salgını etkisinin görüldüğünü ifade eden Canalp, yaşam kategorisinde koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktıkları andaki heyecanın aktarıldığı İsa Terli'nin "6 güzel adam" isimli fotoğrafını oyladı.

Haber kategorisinde de İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinde uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'da denetim yapan polis memurlarının, ilk iftarlarını da görevleri başında kumanya ile açmasının görüntülendiği Doğukan Keskinkılıç imzalı "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" adlı fotoğrafı seçen Vali Canalp, spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın çektiği "Buz tutan gölde futbol" adlı fotoğrafa oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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