Edirne heyetinden TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

TBMM KEFEK Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı İsmail Şapçı, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

TBMM KEFEK Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı İsmail Şapçı, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Şentop, Edirne heyetini makamında kabul etti.

Ziyarette, Keşan'da yapılması planlanan proje ve yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Şapçı, Şentop'a, Hamzadere Barajı ve Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tarım ve turizme sağlayacağı katkı hakkında bilgi verdi, projelere destek talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar