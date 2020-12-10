Edirne heyeti, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti
10.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:48
TBMM KEFEK Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgi İba ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u ziyaret etti.
TBMM KEFEK Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgi İba ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u ziyaret etti.
TBMM Başkanı Şentop, Edirne heyetini makamında kabul etti.
Ziyarette, kentte yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyarete, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar