Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'nun konseri sanatseverlerin beğenisini kazandı - Haberler
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'nun konseri sanatseverlerin beğenisini kazandı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'nun konseri sanatseverlerin beğenisini kazandı

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu yeni sanat sezonunu "İstanbul Şarkıları" konseriyle açtı.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu yeni sanat sezonunu "İstanbul Şarkıları" konseriyle açtı.

Topluluk bahçesindeki konsere girişler Kovid-19 tedbirleri ışığında gerçekleşti.

Topluluk Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetimindeki topluluk koro ve solo şarkılar seslendirildi. İstanbul'u anlatan şarkıların söylendiği gece dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Konsere TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Süleyman Lale, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve sanatseverler katıldı.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'nun konseri sanatseverlerin beğenisini kazandı

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'nun konseri sanatseverlerin beğenisini kazandı - Haberler
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