Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

24.02.2021 09:23 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:26
Edirne'den kısa kısa

Tarım ve Orman Bakanlığı Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er ve İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Hüseyin Akbaş, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı makamında ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er ve İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Hüseyin Akbaş, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı makamında ziyaret etti.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede devam eden hizmetleri ve planlanan tarım yatırımları noktasında karşılıklı fikir teatisi yapılan toplantıda birçok konu üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Vergi Haftası

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enez Mal Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğünde görev yapan çalışanları ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, özveri ile çalışan personelin Vergi Haftası'nı kutladığını belirterek, "Devletin kurumları ancak güçlü bir maliye ile yaşar. Vatandaşlarımıza hizmet olarak dönen vergi geleceğimizin teminatı, refahın arttırılması için vazgeçilmez bir olgudur. Vergisini zamanında ödeme gayretinde olan tüm mükelleflerimize de bol ve bereketli kazançlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şerife Bacı'nın şehit oluşunun 100. yılı

Enez Kaymakamlığı, Kurtuluş Savaşı'nda 9 aylık bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'nın şehit oluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakamlıktan yayımlanan mesajda, "9 aylık bebeğiyle cepheye mühimmat yetiştirmek için İnebolu'dan aldığı cephaneyi kağnıyla Kastamonu'ya taşırken donarak şehadete erişen şehit Şerife Bacı'yı saygıyla rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Prens Harry Türkan Şoray Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Mart Ankara Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 09:35:10. #1.16#
title