Edirne'den kısa kısa

Tarım ve Orman Bakanlığı Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er ve İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Hüseyin Akbaş, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı makamında ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er ve İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Hüseyin Akbaş, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı makamında ziyaret etti.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede devam eden hizmetleri ve planlanan tarım yatırımları noktasında karşılıklı fikir teatisi yapılan toplantıda birçok konu üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Vergi Haftası

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enez Mal Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğünde görev yapan çalışanları ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, özveri ile çalışan personelin Vergi Haftası'nı kutladığını belirterek, "Devletin kurumları ancak güçlü bir maliye ile yaşar. Vatandaşlarımıza hizmet olarak dönen vergi geleceğimizin teminatı, refahın arttırılması için vazgeçilmez bir olgudur. Vergisini zamanında ödeme gayretinde olan tüm mükelleflerimize de bol ve bereketli kazançlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şerife Bacı'nın şehit oluşunun 100. yılı

Enez Kaymakamlığı, Kurtuluş Savaşı'nda 9 aylık bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'nın şehit oluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakamlıktan yayımlanan mesajda, "9 aylık bebeğiyle cepheye mühimmat yetiştirmek için İnebolu'dan aldığı cephaneyi kağnıyla Kastamonu'ya taşırken donarak şehadete erişen şehit Şerife Bacı'yı saygıyla rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci