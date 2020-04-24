Edirne'den kısa kısa Uzunköprü Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki fırıncı esnafı ve eczacılara koruyucu malzeme dağıtıldı.

Uzunköprü Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki fırıncı esnafı ve eczacılara koruyucu malzeme dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüs önlemleri çerçevesinde gerekli önlemlerin alınmaya devam edildiği belirtildi.

Vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda çalışanlara her türlü malzeme desteği yapıldığı kaydedilen açıklamada, "İçinde bulunduğumuz Ramazan ayını sağlıkla geçirmemiz için yaptığımız çalışmalarda şehrimizdeki fırınlarımıza maskelerini teslim ettik. Aynı zamanda ilçedeki eczanelerimize yüz koruyucu siperler ücretsiz olarak dağıtıldı. Sağlıklı ve güzel günlere ulaşmak için çalışıyoruz." denildi.

Süloğlu'nda dezenfekte çalışmaları

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı vatandaşların toplu yaşam alanlarının düzenli olarak ilaçlandığını belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini aktaran Ormankıran, "Ekiplerimiz toplu yaşamın olduğu tüm binaları özel solüsyonlarla dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu süreçte gerekli tüm hijyen çalışmalarını yapıyoruz. Vatandaşlarımızda evlerinde kalarak bu zorlu süreci büyük katkıda bulunuyor. Bu dönemi el birliğiyle hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA