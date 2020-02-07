07.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:16

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Bulgar ve Yunan turistlerin de alış veriş için geldiği Ulus Pazarı'nı ziyaret etti.

Soytürk, önce pazar yönetimini ziyaret etti, taleplerini dinledi.



Ardından pazarcı esnafını dolaşan Soytürk, müşterilerle de sohbet etti.



-Proje sözleşmesi imzalandı



Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı proje sözleşmesi imzaladı.



Kalkınma Ajansı'ndaki imza törenine İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.



Soytürk ve Şahin, Teknik Destek Programı kapsamında "Restorasyon İlkeleri ve Doğru Malzeme Kullanımı" isimli proje sözleşmesini imzalandı.



Proje kapsamında Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Edirne Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü personeli eğitim alacak.

-EDOSK Başkanı Altun oldu

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) Başkanlığına avukat Fatih Altun seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, EDOSK'un 8'inci olağan genel kurulu dernek binasında gerçekleşti.

Gündem maddeleri sonrası tek listeyle gidilen seçimde Altun başkan olarak seçildi. Derneğin yeni yönetimi ise Nuray Altıerler ve Neslihan Çakır (başkan yardımcılığı), Mustafa Çelik (genel sekreter), Berker Kartel (sayman), Serpil Balcı Gören ve Özer Saygılı'dan oluştu.

Görevi devreden eski başkan Orkun Akman, yaptığı konuşmada, derneğin gücünü sadece üyeleri ve gönüllülerinden aldığının altını çizdi.

Doğa için kent turizmi için bağımsız olarak başarılı işlere imza attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hiçbir siyasi düşünce ve kurumun, hiçbir görüşün ve fikrin, hiçbir grup ve kişinin boyunduruğu altına girmedik. Sadece Edirne için, doğa ve çevre için doğru bildiklerimizi söyledik. Bu nedenle güzel dostluklar kurduğumuz gibi birtakım düşmanlıklar da edindik ancak yine de kamu yararına olduğuna inandığımız konuları gündeme getirmekten bir kere bile geri durmadık.

EDOSK sadece aktif olduğu branşlarda etkinlik düzenlese bile bu bir yıla yayıldığında büyük bir yoğunluk oluşuyor ancak biz sadece bunlarla yetinmedik ve elimizi taşın altına soktuk, bu güzel kent için, bu verimli bölge ve toprakları için farkındalık yarattık. İnanıyorum ki aynı kararlılık yeni yönetimde de sürecektir. "

Altun da EDOSK'un sahip olduğu kimliği koruyup, bölgenin en aktif sivil toplum örgütü olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA