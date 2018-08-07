Edirne'deki Trafik Kazası

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, stadyumda düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Beyendik beldesi yakınlarında dün panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada olay yerinde vefat eden Mustafa Yergök (67), Muammer Gülverin (64), Adem Dak (59) ile kaldırıldığı hastanede vefat eden Şahin Bayraktar'ın (49) naaşları, Kemal Unakıtan Spor Kompleksi'ndeki stadyuma getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Bayraktar, Yergök, Gülverin ve Dak'ın cenazeleri, belde mezarlığında toprağa verildi.

Törene, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarının yanı sıra, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Beyendik Belediye Başkanı Nuran Uslu, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.