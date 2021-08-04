Edirne'de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
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Edirne'de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı

Edirne'de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de yaşlı adamın bir kadın ve bir erkeği bıçakladığı anlar kameraya yansıdı.

Edirne'de yaşlı adamın bir kadın ve bir erkeği bıçakladığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Tarihi Bedesten Çarşısı yakınlarındaki Uğur Mumcu Parkı'nda meydana geldi. Üç kişi arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada yaşlı adam, biri kadın iki kişiyi bıçakladı. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli kavga sonrası olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan E.G. ve İ.G. ihbar üzerine 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklı kavga kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Edirne'de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
Edirne'de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
Edirne'de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
Edirne'de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
Edirne'de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
Edirne'de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
Edirne'de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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