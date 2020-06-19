Edirne'de koronaya karşı termal kask dönemi Edirne'de koronaya karşı termal kask dönemi Edirne'de Covid-19 salgınına karşı temasa gerek kalmadan birden fazla kişinin ateşini aynı anda ölçebilen, ateşi olan varsa alarm veren termal kamera uygulaması ilk kez Selimiye Camii'nde kullanıldı.

Edirne'de koronaya karşı termal kask dönemi

EDİRNE - Edirne'de Covid-19 salgınına karşı temasa gerek kalmadan birden fazla kişinin ateşini aynı anda ölçebilen, ateşi olan varsa alarm veren termal kamera uygulaması ilk kez Selimiye Camii'nde kullanıldı.

Covid-19 ile devam eden mücadelede yeni normalleşme sürecinde de Edirne tedbiri elden bırakmıyor. Belediye ekipleri, salgın ile mücadelede teknolojik imkanları da kullanarak hiçbir temasa gerek kalmadan birden fazla kişinin ateşini aynı anda ölçebilen, ateşi olan varsa alarm veren iki adet termal kamerayı bünyesine kattı. Pazar yerleri, ana cadde girişleri, camiler gibi kalabalık alanlarda kullanılması planlanan termal kasklar da ilk defa Selimiye Camii'nde kullanıldı.

Kaynak: İHA