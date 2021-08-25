Edirne'de endişe veren görüntüler: Edirne'de kuraklık alarmı kum adacıkları oluştu
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Edirne'de endişe veren görüntüler: Edirne'de kuraklık alarmı kum adacıkları oluştu

Edirne'de endişe veren görüntüler: Edirne'de kuraklık alarmı kum adacıkları oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün temmuz ayına ilişkin meteorolojik kuraklık durumunu gösteren haritalarında 'şiddetli kurak' olarak belirtilen Edirne'de, debisi dibi gören Meriç ve Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün temmuz ayına ilişkin meteorolojik kuraklık durumunu gösteren haritalarında 'şiddetli kurak' olarak belirtilen Edirne'de, debisi dibi gören Meriç ve Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, temmuz ayına özel kuraklık durumunu gösteren haritaları yayımladı. Haritalardaki verilere göre, Edirne'de şiddetli kuraklık yaşanıyor. Yaşanan kuraklık ile birlikte sıcak hava da kent genelinde etkili oluyor. Yağışların olmamasının yanı sıra bölge çiftçisinin de tarımsal sulamada faydalandığı Tunca Nehri'nin su seviyesinde düşüş yaşandı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan son ölçümlerde, Tunca Nehri'nin debisi saniyede 5 metreküp olarak belirlendi. Edirne'de merkeze bağlı Değermenyeni köyü yanından geçen Tunca Nehri adeta kurudu. Etrafı seddeyle çevrili nehir, su debisinin azalmasının ardından kumsal alana döndü.

(Şener Urfa - Mehmet Basmacı/İHA)

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Edirne'de endişe veren görüntüler: Edirne'de kuraklık alarmı kum adacıkları oluştu
Edirne'de endişe veren görüntüler: Edirne'de kuraklık alarmı kum adacıkları oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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